Прямой эфир

Минский областной наркологический диспансер проведет "прямую линию" для населения столичного региона

27 апреля 2006 08:01
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Сегодня, начиная с 10.00, позвонив по телефону 233-66-59 все желающие могут получить компетентные ответы по вопросам лечения и профилактики алкоголизма, других форм зависимости.Отвечать на обращения по "прямой линии" будут главный врач и ведущие специалисты наркодиспансера. В ходе телефонного диалога больным или их родственникам дадут консультации, расскажут о возможностях лечения и реабилитации. Также будет предоставлена необходимая информация об услугах, оказываемых на платной основе областным наркологическим диспансером.
# Здоровье

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