Иппотерапия в Минске. Лечение, снятие стресса и развитие двигательных функций у детей во время конной прогулки

Издавна люди считали лошадей спутниками небожителей, наделяли божественной силой вдохновения, превращали в культовые фигуры и даже выбирали в сенат.

Принято считать, что человек приручил лошадь примерно в 4 тысячелетии до нашей эры. Поначалу этих прекрасных и умных животных использовали в качестве тягловой и военной силы, но века спустя они стали партнером человека и в спорте, и в исцелении от многих недугов.

Наталья Стец, инструктор по иппотерапии:

Иппотерапия в дословном переводе означает «лечение лошадью». Данная методика имеет много положительных моментов для организма. Она многофункциональна.

Лечение чудным животным идеально подходит для решения неврологических проблем. Особенно это касается деток. Уже с полугодовалового возраста малыши могут совершать конные прогулки во благо своего здоровья, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Стец, инструктор по иппотерапии:

Не имея возможности двигаться самостоятельно, не получая набор двигательных упражнений, навыков, которые необходимы ребенку для дальнейшего развития, он остается на уровне трехмесячного по моторным способностям. Иппотерапия поможет наработать тот банк данных, который необходим для дальнейшего развития и выхода на новое функциональное состояние.

Лошадь – тренажер особый. Это настоящий комплекс лечебной физкультуры, усталость от которой можно и не заметить. Удивительная механотерапия, когда ваши мышцы двигаются в такт мышцам лошади, тем самым создавая единое природное целое. Результат – спокойствие, уверенность и умиротворенность.

Юлия Тришина, невролог, реабилитолог:

Температура тела лошади на 2-3 градуса выше, чем у человека. Поэтому это, своего рода, теплолечение. Также во время движения мышцы лошади сокращаются, и эта вибрация оказывает массирующий эффект на мышцы человека, который находится на лошади.

Во время занятий лошадь постоянно движется – тело подстраивается. Развивается координация и функция равновесия. Неспешные прогулки приносят и особый заряд положительных эмоций. Ребенок после такого сеанса верховой езды становится подвижным и улыбчивым.

Кстати, лечебная прогулка верхом на лошади длится около получаса. За небольшой, казалось бы, промежуток достигается удивительный эффект. Но чтобы закрепить его, потребуется как минимум 11 сеансов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Стец, инструктор по иппотерапии:

Лечебная верховая езда – раздел иппотерапии. Она используется при каких-то физических или умственных недостатках, но включает элементы управления лошадью.

И прежде чем отправиться на такое необычное лечение, обязательно познакомьтесь с инструктором и лошадью.

А уже после наслаждайтесь общением с животным и не забудьте искренне и щедро поблагодарить его.