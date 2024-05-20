Что такое торакалгия и чем может быть опасен симптом? Рассказала врач-кардиолог

Торакалгия – это симптом, который означает любую боль в грудной клетке. Возникает она из-за сдавления или воспаления нервов.

Елена Губарь, врач-кардиолог медицинского центра «Мерси»:

Вызывают торакалгию многие органы. Первое – это вертеброгенная торакалгия, связанная с патологией позвоночника, межреберной невралгией за счет ущемления межреберных нервов, отека, разрыва, миозиты. Ими, как правило, занимаются неврологи.

Еще одна группа, которая приводит к такому неприятному симптому, – это заболевания сердца и сосудов. Стенокардия, острые коронарные синдромы и инфаркт миокарда. Елена Губарь:

Заболевания легких – пневмония, плеврит, пневмоторакс – могут давать достаточно выраженный болевой синдром в грудной клетке. Заболевания ЖКТ, прежде всего эзофагит, воспаление пищевода, рефлюксы, забросы содержимого желудка в пищевод, тоже дают выраженный болевой синдром. Язвенная болезнь желудка, желчно-каменная болезнь.

Острая торакалгия диагностируется в том случае, если боль в грудной клетке возникает резко. При длительной, но не значительной боли, как правило, говорят о хронической торакалгии. Правильно определить, почему болит в грудной клетке, может только врач, так как такой неприятный симптом может исходить от разных органов и систем. Елена Губарь:

Любая боль, пусть она жизнеугрожающая или нет, изнуряет человека, ухудшает качество жизни. Любая боль может провоцировать и подъемы давления, и стенокардию, и очень грозные осложнения.