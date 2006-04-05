Эпидемия гриппа может продлиться

Специалисты не исключают продолжения эпидемии гриппа в Беларуси даже в теплые весенние дни.Несмотря на установившуюся теплую весеннюю погоду в Беларуси продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ. Говорить о ее скором окончании пока преждевременно. Такое мнение в беседе с корреспондентом БелТА высказал главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Анатолий Кожемякин. По его данным, в настоящее время комплекс противоэпидемических мероприятий продолжает действовать в 6 из 18 контрольных городов Беларуси. Это Брест, Витебск, Лида, Борисов, Молодечно и Солигорск. Специалист не исключает вероятность того, что в ближайшее время к этому списку могут добавиться и другие населенные пункты. Особенность эпидемии нынешнего года в том, что заболевание вызывают в большинстве случаев не вирусы гриппа, а аденовирусы. То есть среди пациентов преобладают больные с диагнозом "острая респираторная вирусная инфекция". Это предопределяет характер развития эпидемии: длительная, вялотекущая. Если бы заболевание вызывал преимущественно грипп, то она развивалась бы резко, стремительно, но закончилась быстро. Хотя эпидемия гриппа и ОРВИ еще не закончилась, но уже сейчас можно утверждать, что по масштабам распространения и числу заболевших она не достигнет уровня прошлого года, сказал Анатолий Кожемякин.