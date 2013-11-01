Бесплатные онлайн-консультации организовали специалисты 12-й стоматологической поликлиники Минска

Новости Минска. Бесплатные онлайн-консультации организовали специалисты 12-й стоматологической поликлиники. Процедура проста: пациент загружает свой дентальный панорамный снимок на сайт медучереждения и через два-три дня по электронной почте получает ответ с вариантами лечения. Поставить диагноз на расстоянии врачи не обещают, но ценные консультации гарантируют, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Кравченок, главный врач УЗ «12-я городская клиническая стоматологическая поликлиника»:

Эта идея давно витала в воздухе и она воплотилась, когда мы нашли программный продукт, который соответствует нашим требованиям. Смысл этой программы в том, что человек, находящийся за пределами города Минска, в любой точке планеты, хоть в Антарктиде, попадает на наш сайт, и ему достаточно загрузить панорамный снимок и отправить его нам.