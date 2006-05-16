Белорусские военные готовы к встрече с возможной эпидемией птичьего гриппа

В Вооруженных силах республики созданы сводные отряды для борьбы с возможной эпидемией. Об этом заявили в военном ведомстве страны. В отряды включены наиболее подготовленные военнослужащие, в основном из частей радиационно-химической и биологической защиты. Они готовы оказать квалифицированную помощь в ликвидации очагов птичьего гриппа, если таковая понадобится. Подготовлены необходимые средства индивидуальной защиты и специальные вещества дезинфекции. На данный момент военные находятся в пунктах постоянной дислокации своих подразделений и занимаются повседневной боевой подготовкой.