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Белорусские военные готовы к встрече с возможной эпидемией птичьего гриппа

16 мая 2006 09:30
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В Вооруженных силах республики созданы сводные отряды для борьбы с возможной эпидемией. Об этом заявили в военном ведомстве страны. В отряды включены наиболее подготовленные военнослужащие, в основном из частей радиационно-химической и биологической защиты. Они готовы оказать квалифицированную помощь в ликвидации очагов птичьего гриппа, если таковая понадобится. Подготовлены необходимые средства индивидуальной защиты и специальные вещества дезинфекции. На данный момент военные находятся в пунктах постоянной дислокации своих подразделений и занимаются повседневной боевой подготовкой.
# Здоровье

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