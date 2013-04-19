«Выпавшая» из окна общежития бутылка из-под пива повредила автомобиль

Новости Минска. Люди делятся на две категории: одна собирает пустые бутылки, вторая - их выбрасывает. Зачастую - из окна. Подробности в этом сюжете.

О веселой жизни в студенческих общежитиях ходят легенды. Минчании Виктор Жарич испытал последствия этого веселья на себе. Всего на одну воскресную ночь он оставил свой автомобиль под окнами общежития лингвистического университета на Машерова, 60. И горько об этом пожалел.

Виктор Жарич:

В понедельник утром я вышел, чтобы поехать на работу, и заметил, что у меня помят капот…

Вмятина и царапины образовались от удара об автомобиль пивной бутылки. Ее осколки до сих пор тут и там виднеются на тротуаре. Виктор уверен, что раны его железному другу нанесли студенты из общежития напротив - просто выкинули из окна бутылку. А она неудачно приземлилась.

Виктор Жарич:

Я считаю, что студенты, проживающие в этом общежитии, после очередной гулянки выкинули бутылку в окно и попали в мой автомобиль.

Виктор утверждает, что такой способ выбрасывания мусора очень популярен среди местных грызунов науки. Действительно, зачем идти в коридор к мусоропроводу, когда окно всегда под рукой. Можно избавиться от мусора легко, быстро, а главное - безнаказанно.

Виктор Жарич:

Из окон выкидывают различный мусор: бутылки, пакеты, отрывки курсовых работ, бумажки разные…

В результате дорожка возле общежития напоминает аттракцион везения. Прохаживаясь под окнами, вы можете навлечь на свою голову как листок от реферата, так и испорченные макароны.

Виктор Жарич:

Жители дома боятся здесь поблизости от общежития ходить, потому что бутылка может попасть в голову.

Но пока дворники исправно убирают мусор, а головы у всех жильцов ближайших домов целы. Чего не скажешь об имуществе. Виктор Жарич сразу же после происшествия вызвал милицию.

Виктор Жарич:

Они приехали, составили протокол о том, что были нанесены повреждения.

Елена Мойсейчик, юрист:

В данном случае это очень хорошо, что гражданин обратился в милицию, помимо всего прочего нужно однозначно устанавливать лицо, которое причинило ущерб. Если такое лицо будет установлено, можно собирать какие-то свидетельские показания.

А вот заведующий общежитием уверен, что вмятина на машине никак не может быть делом рук его студентов.

Иван Давыдько, заведующий общежитием МГЛУ:

Могу с полной уверенностью ответить не как заведующий общежитием, а как автомобилист с большим стажем. По описанию могу с полной уверенностью сказать, что если бы упала стеклянная бутылка из-под пива, вмятина была бы огромной, а возможно, даже пробило бы капот. Поэтому я полностью отвергаю, что это сделали студенты.

Но проводить экспертизу и делать выводы будет милиция. Если виновного найдут, и он окажется студентом…

Иван Давыдько, заведующий общежитием МГЛУ:

Будет доложено ректору университета, ректор университета принимает свое решение на отчисление из общежития.

А Виктор пока может обратиться в экспертную организацию, чтобы она провела оценку ущерба, нанесенного его автомобилю.

Елена Мойсейчик, юрист:

Дальнейшие действия гражданина - это определение ущерба в денежном выражении и, соответственно, с последующим заявлением с иском в суд.

Но у Виктора другие цели.

Виктор Жарич:

Я обратился в передачу «Добро пожаловаться!» для того, чтобы хотя бы в дальнейшем прекратилось это безобразие и можно было спокойно ходить во дворе собственного дома и оставлять автомобиль, не боясь, что что-нибудь произойдет.

И желание это исполнилось. Через несколько дней после съемок Виктор связался с нами и рассказал, что аномальный мусорный снегопад по адресу Машерова, 60 практически прекратился. Сыграло ли свою роль посещение общежития нашей съемочной группой или студентов впечатлила беседа с сотрудниками милиции, неизвестно. Но будем надеяться, что ощущение чистоты сохранится в этом минском дворе надолго.

К сожалению, для многих из нас выражение «привести голову в порядок» означает просто причесаться. Надеемся, что отдельные студенты, проживающие в общежитии, перестанут жить под девизом: «Если бутылки не сдаются - их надо уничтожить», сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.