В минском магазине «Техноплюс» бракованную стиральную машинку отказались менять на новую, теперь им придется вернуть деньги

Как ни странно, начало истории стиральной машины было положено моряками. Они просто привязывали одежду к канату и бросали за борт, а там уже движение корабля и морские волны занимались стиркой. Похоже скоро минчанке Ольге Крамаренко придется прибегнуть к ветхому морскому способу.

Ольга Крамаренко:

После покупки мы её установили, подключили, и она стала выбивать ошибку ИЕ. Когда мы посмотрели в технический паспорт, оказалось, что это недостаток воды. Мы позвонили в магазин.

Ольга Федоровна захотела заменить машину, но продавцы предложили обратиться в сервисный центр. Что женщина и сделала. Мастер, осмотрев агрегат, вынес вердикт о том, что машина действительно неисправна. Не работала электронная плата, а это так называемые "мозги" аппарата.

Ольга Крамаренко:

Когда мы написали заявление в магазин «Техноплюс» с просьбой заменить нам бракованную машинку на новую, магазин отказал нам в этом, сославшись на пункт, в котором говорится, что вот эти недостатки в машинке должны быть неоднократными.

По закону, чтобы магазин заменил некачественный товар или вернул деньги, дефект должен быть существенным.

Елена Мойсейчик, юрист:

Существенный дефект – это дефект, который проявляется вновь после его устранения, либо требует большого временного периода по устранению данного дефекта либо затраты денежных средств достаточно велики.

Это значит, что стоимость ремонта должна составлять не менее 30% от стоимости товара. Если поломка ниже этой планки, то увы. И тогда сервисный центр либо продавец по гарантии должны безвозмездно устранить неполадки в течение 14 дней. Ольга Крамаренко все же захотела разобраться в ситуации и доказать, что дефект в ее стиральной машине существенный. Для этого она снова обратилась в сервисный центр с просьбой составить акт, в котором будет указана цена вопроса. Как оказалось, ремонт женщине обойдется в треть от стоимости товара. Т.е. при цене стиральной машины в 4 199 000 рублей в соответствии с дефектным актом ее ремонт обойдется 1 442 600 рублей. Это 34 % от стоимости машины. И следовательно....

Елена Мойсейчик, юрист:

Потребитель имеет право заявлять требование о замене такого товара, т.к. дефект будет являться существенным.

Теперь Ольга настроена решительно.

Ольга Крамаренко:

Если я сразу хотела замены машинки, то теперь я не хочу больше менять машинку. Я хочу потребовать от магазина, чтобы он выплатил мне деньги, которые я потратила.

Надо полагать, что следующая стиральная машина будет служить Ольге и ее семье долго и исправно. Но то, что благодаря нынешней с дефектными «мозгами» она стала гораздо просвещеннее в своих правах — это бесспорно, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.