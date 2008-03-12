Платить за квартиру должны все

Мне 78 лет, я вместе с сыном и внуком проживаю в двухкомнатной квартире. Коммунальная плата очень высока, но, ни сын, ни внук не желают помогать мне. Приходится платить за квартиру самой, чтобы не росла пени. Как я могу их заставить все-таки платить за жилье?



Комментирует юрист Григорий Бузо:



Совершеннолетние члены семьи собственника наравне с ним самим должны участвовать в оплате коммунальных услуг. Если они не согласны это делать - обращайтесь в суд за разрешением своей проблемы. Общий срок исковой давности - 3 года. Так что не откладывайте дело в долгий ящик.