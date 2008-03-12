Некачественные обои можно заменить

Отпуск - не менее 21-го дня

<STRONG>Я работаю в коммерческой организации, и мне предоставили трудовой отпуск лишь на две недели. При желании продолжительность отпуска мне могут увеличить, но эта часть уже не будет оплачиваться. Существует ли установленная законодательством минимальная продолжительность оплачиваемого трудового отпуска и распространяется ли она на негосударственные организации? <BR></STRONG><BR><EM>Комментирует юрист Екатерина Василевская:</EM> <BR><BR>Согласно ст.155 Трудового кодекса Республики Беларусь, продолжительность основного минимального трудового отпуска не может быть менее 21 календарного дня. Это норматив, обязательный для всех нанимателей. В течение трудового отпуска за работником сохраняется средний заработок, исчисляемый в установленном порядке и выплачиваемый не позднее, чем за два дня до начала отпуска.