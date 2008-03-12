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Некачественные обои можно заменить

12 марта 2008 09:53
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Мы делаем в квартире ремонт. Недавно купили обои одного артикула. Но скоро заметили, что они различаются по тону (четыре трубки - темнее остальных). В магазине отказали в замене, ссылаясь на то, что обои не подлежат обмену и возврату. Так ли это?

Комментирует юрист Екатерина Орловская:

Обои действительно включены в Перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату. Однако в данном Перечне речь идет о доброкачественных товарах, не подошедших потребителю по каким либо причинам (к примеру, не подошли к интерьеру). Отличие по тону считается недостатком. Поэтому требования потребителя подлежат удовлетворению.
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