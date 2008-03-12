Некачественные обои можно заменить
Мы делаем в квартире ремонт. Недавно купили обои одного артикула. Но скоро заметили, что они различаются по тону (четыре трубки - темнее остальных). В магазине отказали в замене, ссылаясь на то, что обои не подлежат обмену и возврату. Так ли это?
Комментирует юрист Екатерина Орловская:
Обои действительно включены в Перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату. Однако в данном Перечне речь идет о доброкачественных товарах, не подошедших потребителю по каким либо причинам (к примеру, не подошли к интерьеру). Отличие по тону считается недостатком. Поэтому требования потребителя подлежат удовлетворению.