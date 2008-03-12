Прямой эфир

Можно не жить, но нельзя не платить

12 марта 2008 09:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
У меня есть квартира, в которой никто не проживает, и никто не прописан. Как будет осуществляться плата за коммунальные услуги? И надо ли вообще это делать?

Комментирует юрист Екатерина Лаптик:

При наличии у вас жилищно-коммунальных услуг в собственности нескольких жилых помещений и отсутствии прописанных собственников или членов их семей начисление за техническое обслуживание и отопление этих помещений осуществляется по их нормативной себестоимости, которая на сегодняшний день в несколько раз превышает размер ставки, установленной при оплате одного квадратного метра общей площади жилых помещений.
# Консультация юриста

Другие новости рубрики

Все новости
12 марта 2008 09:41

Болен и уволен

12 марта 2008 09:38

Отпуск - не менее 21-го дня

12 марта 2008 09:31

Второе высшее: можно и бесплатно