Что делать, если соседка сверху живет, как бомж?

Деревянный домик Тамары Антоновны по ул. Восточной по генплану Минска идет под снос. Организация-застройщик взамен обветшалого строения предоставила женщине однокомнатную со всеми удобствами по ул. Бельского. Выяснилось, что в квартире сверху живет женщина, условия жизни которой грозят опасностью соседям.
Тамара Антоновна:
Мне предложили эту квартиру. Оказалось, здесь, надо мной, живет женщина-бомж. Она меня заливает. Когда я поднялась к ней в квартиру, увидела мусор: контейнеров с десяток, окурков топчан.
И в неприятное дополнение ко всей грязи, хламу еще и сопутствующий жуткий запах, проникающий из квартиры в подъезд, а то и за его пределы.
Тамара Антоновна:
Когда я увидела, что там творится и как мне жить в данной квартире, я была настолько шокирована!
В такой квартире действительно до беды недалеко. Залитие квартиры — это еще цветочки. А что, если соседка однажды забудет выключить газ?
Вообще Жилищный кодекс предусматривает выселение жильцов за систематическое нарушение правил проживания. О «женщине с особенностями» в ЖЭС №54 слышали, но, по словам руководства, жалоб от соседей не поступало. Такой же ответ мы услышали и в милиции.
Андрей Пунько, старший участковый инспектор ОПОП 112-Фрунзенского района Минска:
По данному адресу жалоб со стороны соседей не было.
Мы решили найти кого-нибудь из соседей и поинтересоваться, каково же с ней жить рядом, может, действительно Тамаре Антоновне не стоит волноваться? Но достучаться нам ни до кого так и не удалось.
У коммунальщиков претензий нет. Ведь счета оплачиваются своевременно, да и жалоб, как говорилось выше, не поступало, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Андрей Пунько:
Органы ЖКХ обязаны собрать подтверждающие материалы для предоставления в суд. Для этого необходимо вышеуказанную гражданку предупредить о том, что если она не наведет порядок и не будет платить за коммунальные платежи, то в отношении ее может быть принята меры воздействия со стороны суда — выселение.
Мы будем инициировать данную процедуру с целью обеспечения безопасности соседей, потому что проживать с такими соседями небезопасно.
Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.
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