Что делать, если соседи уже 3 года заливают, а ЖЭС не берется констатировать свежее залитие?

Все беды Раисы Дубовик начались в 2008 году с заселением новых жильцов сверху. С тех пор женщина не успевает спасать свою квартиру от залитий.

Раиса Дубовик:

Заливали по моим подсчетам девять раз. Последний раз залитие было в декабре. Пришли мастер с сантехником. Мастер сказала: «У вас здесь ничего непонятно. Вы ни разу не делали ремонт с тех пор, как вас залили, поэтому непонятно, есть свежее залитие или нет». И никак документально не оформили.

В квартире Раисы Васильевны от залитий постоянно страдает потолок на кухне, где уже образовалось пятно с рыжими разводами. Вот коммунальщики и ленились каждый раз составлять акты залития одного и того же участка. Три года Раиса Васильевна засыпала ЖЭС жалобами, просила принять меры. Сотрудники ЖЭС констатировали: в залитии виноваты соседи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Раиса Дубовик:

Я обратилась на СТВ, потому что невозможно договориться ни с ЖЭСом, ни с соседями. Они никак не реагируют.

Когда мы поднялись этажом выше к соседям Раисы Васильевны, то внятного ответа от них так и не услышали.

Сосед:

Мы купили квартиру, ремонта не делали. Там пол в одном месте дырявый.

Никакой ямы в полу на кухне, как утверждал сосед Раисы Васильевны, наша съемочная группа не обнаружила. Очевидно, что причиной многократных залитий послужило небрежное пользование водой. Кстати, об этом героине нашего сюжета неоднократно заявляли коммунальщики. Только Раисы Васильевна не могла понять, кто же должен оплачивать ремонтно-восстановительные работы.

Сергей Федорец, юрист OO «Защита потребителя»:

Вести переписку с ЖЭСом нецелесообразно, поскольку вины ЖЭСа в залитии нет. В данном случае необходимо обратиться к виновникам, проживающим в квартире, находящейся выше. Если квартира застрахована, то страховая компания должна оценить причиненный ущерб и возместить его в установленные сроки.

Всё, что требовалось от коммунальных служб, они выполнили: причину залития установили, дефектный акт составили, ущерб оценили в размере 50 тысяч белорусских рублей. Правда, Раиса Васильевна рассчитывала на более серьезную сумму.

Геннадий Игнаткович, директор ООО «Судебно-экспертная коллегия»:

Стоимость ущерба, который рассчитывает ЖЭС путем составления сметы, рассчитывается на основании расценок жилищно-коммунального хозяйства, которые составлены для оказания платных услуг населению. Они значительно ниже общестроительных расценок.

Если же Раиса Васильевна обратится в любую независимую экспертную организацию, то ущерб залития будет оценен в более крупную сумму, исходя уже из общестроительных расценок. Правда, услуги экспертного учреждения придется оплатить.

Геннадий Игнаткович:

Стоимость по определению размера ущерба — от 350 до 750 тысяч рублей. Сюда входит оплата таких задач, как выезд, непосредственно расчет, осмотр, подробное описание и составление фототаблицы.

Поскольку квартира Раисы Васильевны застрахована, то смету на ремонтно-восстановительные работы нужно предъявить страховой компании. И когда после очередного залития страховая будет взыскивать деньги с виновной стороны, то есть с соседей, то, возможно, последние научатся считать не только каждую каплю, но и копейку в доме. Потому что им придется оплатить не только за ремонт, но и услуги экспертной организации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Что делать, если после капремонта крыши заливаются квартиры?

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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