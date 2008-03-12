Чем диетическое яйцо отличается от столового?

При покупке куриных яиц диетических я обратила внимание продавца на то, что в соответствии с нанесенной маркировкой на яйце, с момента снесения прошло 2 недели и яйцо не может быть диетическим, на что продавец мне ответила, что срок годности яиц диетических - 30 дней. Так ли это?

Комментирует юрист Тамара Козловская:

Срок годности яиц может составлять 30 дней, однако, диетическим яйцо остается в течение 7 суток с даты снесения. По истечении 7 суток, яйцо переходит в разряд столового. Поскольку качество яиц диетических и столовых различается, то и цена диетического яйца выше, чем столового.