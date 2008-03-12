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Бесплатное детское питание - только малообеспеченным

12 марта 2008 10:14
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В течение трёх месяцев мне оказывали помощь в поликлинике, бесплатное питание на детей, а потом прекратили, сказали, что не положено, потому что мужу зарплату подняли. Так имею я право на эту помощь или нет, помогите разобраться в этой ситуации?

Как нам сообщили в детской поликлинике № 23 Минска, мамы действительно вправе рассчитывать на ежемесячную помощь в виде детского питания. Как правило, белорусского производства, на сумму равную примерно 60 тысячам белорусских рублей. Для этого необходимо собрать ряд документов, и предоставить их в бухгалтерию медучреждения. Но есть ещё одно условие: Ежемесячный доход на члена семьи не должен превышать размера прожиточного минимума. Если же доход превышает указанную сумму, помощь Вам оказана не будет.

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