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Зима пришла в Австралию. Вот сколько снега там выпало

12 мая 2023 14:59
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Новости Австралии. В Австралию пришла снежная зима, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Температура опустилась на несколько градусов ниже среднего показателя. Жители не ожидали похолодания.  

Зима пришла в Австралию. Вот сколько снега там выпало-1

Для некоторых такие погодные условия означают еще и финансовые убытки. Например, коровы хуже дают молоко, что беспокоит местных фермеров. Аграриям даже предложили отказаться на несколько дней от выпаса скота. По прогнозам метеорологов, преобладать зимняя погода в отдельных регионах страны будет до среды, 17 мая, после чего температура воздуха снова вернется к привычным для этого времени года показателям.  

# Погода # Марина Кишкурно # Новости Австралии # Фотофакт

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