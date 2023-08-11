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Животноводство в США находится под угрозой

11 августа 2023 06:30
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Новости США. Животноводство в США под угрозой. Самая сложная ситуация в Техасе. По прогнозам отраслевого союза американских фермеров, в этом году штат станет рекордсменом по падению численности скота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Животноводство в США находится под угрозой-1

В среднем общее стадо в Техасе может сократиться наполовину. Причина – жара, которая негативно сказывается на здоровье животных и осушает пастбища и водоемы. Неблагоприятная погода преобладает в регионе последние два десятилетия. Программы поддержки фермеров хоть и стали постоянными, на деле мало помогают.

# Домашние животные # Фотофакт

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