Животноводство в США находится под угрозой

Новости США. Животноводство в США под угрозой. Самая сложная ситуация в Техасе. По прогнозам отраслевого союза американских фермеров, в этом году штат станет рекордсменом по падению численности скота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В среднем общее стадо в Техасе может сократиться наполовину. Причина – жара, которая негативно сказывается на здоровье животных и осушает пастбища и водоемы. Неблагоприятная погода преобладает в регионе последние два десятилетия. Программы поддержки фермеров хоть и стали постоянными, на деле мало помогают.