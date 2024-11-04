Жители Валенсии забросали короля Испании грязью

Провалом закончился визит короля Испании в пострадавшие от наводнения районы Валенсии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Провалом закончился визит короля Испании в пострадавшие от наводнения районы Валенсии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возмущенные бездействием властей местные жители даже не дали ему озвучить слова поддержки. Они освистали монаршую особу, а затем забросали гостя грязью. Оскорбления посыпались и в адрес сопровождавших короля чиновников. Свою ярость толпа направила в основном на премьер-министра и главу региона. Многие испанцы уверены, что власти своевременно не предупредили их об опасности. Жертв стихии более 200.