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Жители Валенсии забросали короля Испании грязью

04 ноября 2024 07:29
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Провалом закончился визит короля Испании в пострадавшие от наводнения районы Валенсии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Валенсии забросали короля Испании грязью-2

Возмущенные бездействием властей местные жители даже не дали ему озвучить слова поддержки. Они освистали монаршую особу, а затем забросали гостя грязью. Оскорбления посыпались и в адрес сопровождавших короля чиновников. Свою ярость толпа направила в основном на премьер-министра и главу региона. Многие испанцы уверены, что власти своевременно не предупредили их об опасности. Жертв стихии более 200.

# Новости Испании # Природные катаклизмы

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