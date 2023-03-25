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Жители Канады недовольны визитом Байдена – демонстрации прошли у американского посольства в Оттаве

25 марта 2023 09:31
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Новости Канады. Незваный гость. Жители Канады недовольны визитом Байдена. Демонстрации прошли у американского посольства в Оттаве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основная претензия протестующих – разжигание войны в Украине. В связи с чем активисты потребовали прекратить поставки оружия Киеву.

Жители Канады недовольны визитом Байдена – демонстрации прошли у американского посольства в Оттаве-1

И хотя это первый визит Байдена в Канаду в качестве президента, пока он складывается крайне неудачно. Во-первых, канадские активисты обвинили США в подрыве мирных отношений между странами. Во-вторых, сам Байден оказался неосторожен в высказываниях. Во время выступления перед местным парламентом он перепутал Канаду с Китаем и вызвал смех в зале.

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# Акции протеста # Новости Канады # Фотофакт

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