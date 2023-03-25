Новости Канады. Незваный гость. Жители Канады недовольны визитом Байдена. Демонстрации прошли у американского посольства в Оттаве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основная претензия протестующих – разжигание войны в Украине. В связи с чем активисты потребовали прекратить поставки оружия Киеву.

И хотя это первый визит Байдена в Канаду в качестве президента, пока он складывается крайне неудачно. Во-первых, канадские активисты обвинили США в подрыве мирных отношений между странами. Во-вторых, сам Байден оказался неосторожен в высказываниях. Во время выступления перед местным парламентом он перепутал Канаду с Китаем и вызвал смех в зале.