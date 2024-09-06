Жители Эстонии страдают от увольнений и нехватки рабочих мест

Эстония окончательно погрузилась в экономическую яму. Причем страдают от такого незавидного положения в первую очередь обычные граждане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все больше компаний проводят массовые увольнения в целях сокращения издержек. За последнее время как минимум 6 тысяч человек были уволены по инициативе работодателей. При этом число вакансий в эстонских фирмах тоже снижается и трудоустроиться становится все сложнее. Во втором квартале этого года предложений по работе стало меньше на 11 % по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Это официальная информация департамента статистики Эстонии. Цифры не врут, в отличие от людей. Вопреки предыдущим обещаниям правительства, фонд заработной платы публичного сектора в ближайшее время, скорее всего, не вырастет.