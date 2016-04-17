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Землетрясение в Эквадоре: 77 погибших, почти 600 пострадавших

17 апреля 2016 11:00
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Новости Эквадора. 77 погибших, почти 600 пострадавших. В Эквадоре 17 апреля ночью произошло сильнейшее землетрясение. Магнитуда составила 7,8 баллов.

Эпицентр располагался в 120 километрах от столицы государства Кито.  Разрушены жилые дома и административные здания. В крупнейшем городе страны Гуаякиле на проезжающие машины обвалился мост. Больше всего пострадали прибрежные населённые пункты.

Для ликвидации последствий в зону бедствия направлены армия и полиция. Объявлено чрезвычайное положение. По сообщениям белорусского МИДа, среди пострадавших от землетрясения в Эквадоре граждан нашей страны нет. Ведется мониторинг ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Землетрясение в Эквадоре

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