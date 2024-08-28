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Зеленский рассказал, чем завершится конфликт в Украине

28 августа 2024 10:45
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Конфликт в Украине будет закончен благодаря переговорам. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.

«Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога», – подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Украины сообщил, что не намерен останавливать конфликт по сложившейся линии фронта, уступая территории, чтобы его завершить.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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