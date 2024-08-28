Зеленский рассказал, чем завершится конфликт в Украине

МО Польши: ни одна страна не будет сбивать ракеты над Украиной

«Ни одно государство в отдельности не примет таких решений. Я не видел в НАТО сторонников принятия этого решения [сбивать ракеты над Украиной - прим. ред.]", - сказал Косиняк-Камыш.