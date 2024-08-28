Зеленский рассказал, чем завершится конфликт в Украине

Конфликт в Украине будет закончен благодаря переговорам. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.
Конфликт в Украине будет закончен благодаря переговорам. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.
«Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога», – подчеркнул Зеленский.
Ранее президент Украины сообщил, что не намерен останавливать конфликт по сложившейся линии фронта, уступая территории, чтобы его завершить.