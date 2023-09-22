Зеленский получил в 70 раз меньше американской помощи, чем планировал

В ходе своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский принял военную поддержку на сумму 325 млн долларов взамен ожидаемых 24 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новый объем американской военной помощи составляет 128 млн долларов, при этом Украине также будет предоставлено оружие на 197 млн долларов из выделенных ранее комплектов.

Этот визит прошел на фоне возмущения конгресса по поводу крупных американских расходов на Украину. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти отказал Зеленскому в выступлении перед Конгрессом, мотивируя это тем, что законодатели заняты. Не вызвало особого интереса и выступление Зеленского в ООН.