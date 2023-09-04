В Украине работницам медицинской и фармацевтической сферы запретят выезжать из страны с 1 октября

С октября текущего года медсестрам, врачам и аптекарям будет запрещено покидать территорию Украины. Работницы медицинской и фармацевтической сферы обязаны зарегистрироваться в военкоматах. Об этом сообщает в Telegram-канале Украина.ру.

По информации украинских СМИ, женщины других специальностей пока могут встать на учет в военкоматах по желанию. Взять на учет могут представительниц слабой половины, если они пригодны к прохождению службы по возрасту до 60 лет и состоянию здоровья.

В воскресенье, 3 сентября, в средствах массовой информации появились сообщения о том, что украинское оборонное ведомство представило новый список заболеваний для оценки пригодности военнослужащих. Так, по «спорным» статьям годными будут признаваться все, пишет РИА Новости. Упрощены требования по состоянию здоровья десантников и морпехов. Также ослаблены требования по части здоровья для военных десантно-штурмовых войск и морской пехоты на время военного положения.