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Российские самолёты уничтожили 4 катера ВСУ с десантом в Чёрном море

04 сентября 2023 06:46
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Воздушные судна морской авиации Черноморского флота ликвидировали четыре военных катера ВС Украины с десантниками, которые направлялись в сторону Крыма. Об этом информирует российское Минобороны, передает ТАСС. 

Сообщается, что катера американского производства были уничтожены российской стороной в ночь на 4 сентября в северо-западной части Черного моря. Суда шли в направлении мыса Тарханкут. 

Ранее оборонное ведомство РФ информировало об установлении Черноморским флотом постоянного контроля обстановки всеми видами разведки в водах Черного моря. 

# Международная политика

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