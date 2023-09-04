Российские самолёты уничтожили 4 катера ВСУ с десантом в Чёрном море

Воздушные судна морской авиации Черноморского флота ликвидировали четыре военных катера ВС Украины с десантниками, которые направлялись в сторону Крыма. Об этом информирует российское Минобороны, передает ТАСС.

Сообщается, что катера американского производства были уничтожены российской стороной в ночь на 4 сентября в северо-западной части Черного моря. Суда шли в направлении мыса Тарханкут.

Ранее оборонное ведомство РФ информировало об установлении Черноморским флотом постоянного контроля обстановки всеми видами разведки в водах Черного моря.