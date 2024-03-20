Зарплаты в Германии рухнули после отказа от российского газа

Новости Германии. Отказ от российских энергоносителей привел к тяжелым последствиям для экономики ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энергетический шок, как его называют в Берлине, стал причиной падения уровня жизни и спада производства. Таких низких показателей страна, которая долгое время считалась экономическим локомотивом Европы, не видела последние 80 лет, заявляют эксперты. Первыми, кто ощутил на себе последствия такой санкционной политики немецких властей, стали местные жители. Сокращается заработная плата, цены в магазинах растут, работы становится меньше. Из-за снижения объемов производства, многие компании сокращают сотрудников.