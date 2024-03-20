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Чешские фермеры возобновили забастовки – аграрии перекрыли границу с ФРГ

20 марта 2024 19:56
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Нормы и ограничения ЕС, которые действуют избирательно, в очередной раз послужили поводом для протестов. Чешские фермеры возобновили забастовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чешские фермеры возобновили забастовки – аграрии перекрыли границу с ФРГ-1

Европарламент продлил беспошлинный импорт украинской продукции. Это вызвало возмущение представителей сельхозсектора, которые снова вышли на улицы. Несмотря на регулярность подобных шествий, не везде протесты аграриев восприняли всерьез. И вот результат. Стачки вернулись с новой силой. Чехи перекрыли границу с Германией. Преграждают путь порядка 50 тракторов.

Чешские фермеры возобновили забастовки – аграрии перекрыли границу с ФРГ-4

Чешские фермеры выступают против импорта украинской продукции и требуют в целом пересмотреть аграрную политику Евросоюза. Аналогичные призывы и у польских активистов. Сегодня они осаждают Варшаву. Заблокированы все выезды из столицы. По стране проходят сотни забастовок. Движение в отдельных регионах полностью остановлено, полиция пока не может взять ситуацию под свой контроль.

Несмотря на масштаб забастовки, польские чиновники не дают оценку происходящему. Это означает, что протесты фермеров будут продолжены.

# Акции протеста

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