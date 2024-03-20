Чешские фермеры возобновили забастовки – аграрии перекрыли границу с ФРГ

Нормы и ограничения ЕС, которые действуют избирательно, в очередной раз послужили поводом для протестов. Чешские фермеры возобновили забастовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европарламент продлил беспошлинный импорт украинской продукции. Это вызвало возмущение представителей сельхозсектора, которые снова вышли на улицы. Несмотря на регулярность подобных шествий, не везде протесты аграриев восприняли всерьез. И вот результат. Стачки вернулись с новой силой. Чехи перекрыли границу с Германией. Преграждают путь порядка 50 тракторов.

Чешские фермеры выступают против импорта украинской продукции и требуют в целом пересмотреть аграрную политику Евросоюза. Аналогичные призывы и у польских активистов. Сегодня они осаждают Варшаву. Заблокированы все выезды из столицы. По стране проходят сотни забастовок. Движение в отдельных регионах полностью остановлено, полиция пока не может взять ситуацию под свой контроль.

Несмотря на масштаб забастовки, польские чиновники не дают оценку происходящему. Это означает, что протесты фермеров будут продолжены.