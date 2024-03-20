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Британцы воруют в магазинах из-за бедности

20 марта 2024 18:48
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Новости Великобритании. В Великобритании высокая инфляция загнала людей в нищету. И по мере того, как беднеет население, учащаются случаи воровства в магазинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британцы воруют в магазинах из-за бедности-1

За год в Англии и Уэльсе полиция зафиксировала более 400 тысяч краж из супермаркетов. Это самый высокий уровень за всю историю подсчетов. Финансовое положение британцев значительно ухудшилось за последние несколько лет. Это подтверждают данные статистики. В своем последнем исследовании эксперты благотворительного фонда пришли к выводу, что более 3,5 миллиона граждан королевства живут в постоянной бедности. Четверть из них – дети.

# Экономический кризис # Новости Великобритании

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