Британцы воруют в магазинах из-за бедности

Новости Великобритании. В Великобритании высокая инфляция загнала людей в нищету. И по мере того, как беднеет население, учащаются случаи воровства в магазинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За год в Англии и Уэльсе полиция зафиксировала более 400 тысяч краж из супермаркетов. Это самый высокий уровень за всю историю подсчетов. Финансовое положение британцев значительно ухудшилось за последние несколько лет. Это подтверждают данные статистики. В своем последнем исследовании эксперты благотворительного фонда пришли к выводу, что более 3,5 миллиона граждан королевства живут в постоянной бедности. Четверть из них – дети.