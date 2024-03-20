Польские фермеры заблокировали выезды из Варшавы

Весь мир с начала года наблюдает за тем, как западные власти «считаются» с мнением и нуждами собственного народа. Речь о непрекращающихся протестах фермеров. Действуя в угоду общеевропейскому курсу, чиновники продолжают вводить новые законы, уничтожающие бизнес аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Европарламент продлил беспошлинный импорт украинской продукции, несмотря на то, что именно из-за нее продукты местного производства утратили конкурентоспособность. Результат бездумных действий властей уже виден на улицах Польши. Там аграрии осаждают столицу. Заблокированы все выезды из Варшавы, на дорогах пробки. Полиция пытается организовать объезды, но пока безуспешно. Правоохранители не справляются с количеством транспорта, которого к вечеру стало еще больше.

Акции протеста проходят по всей Польше. Организаторы объявили о проведении почти 600 демонстраций в разных уголках республики. Фермеры выступают против импорта украинской сельхозпродукции и зеленого курса Евросоюза. Оба этих фактора негативно сказываются на доходах аграриев.