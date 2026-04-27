В Польше для людей в белых халатах наступила черная полоса. Причина – серьезный финансовый кризис: задолженность районных больниц достигла 9 миллиардов злотых, под угрозой закрытия около 40 учреждений. Медицинские организации не справляются с выплатами зарплат и вынуждены вводить ограничения на прием пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На кадрах действующая клиника. Этот уютный «евроремонт» – прямое следствие некогда распиаренного польского эксперимента со страховой медициной. Суть его в том, что каждый работающий отчисляет 10 % зарплаты в Национальный фонд здоровья и взамен якобы получает бесплатное и качественно лечение. Но, как оказалось, эти деньги не гарантируют ни того ни другого. А те, кто остались без работы, и вовсе теряют и право на бесплатную медицину.

Здравоохранения в Польше больше нет. Оно вымерло. Даже американцы, живущие в Польше, у которых на родине общедоступность клиник – понятие давно забытое, пришли в шок от того, что происходит в польских государственных больницах.

Система устаревшая, словно из 1970-х. Я в шоке от еды, которую подавали: ломтик помидора, соленый огурец и хлеб на ужин. Белок – это самое важное для восстановления, но его нет. Врачи не говорят по-английски, медсестру не дозваться. Ни полотенец, ни нормального постельного белья. Пациентов не предупреждают, какие вещи брать с собой. Но до палаты, где тебя кое-как обслужат, еще тянется километровая очередь, с которой сталкиваются польские граждане на ежедневной основе.

К специалисту очередь в некоторых случаях приходится ждать даже 2 года. Это ужас, когда люди могут просто не дожить до этого срока.