Куда ведет страховая медицина: польские клиники вводят лимиты на прием пациентов
В Польше для людей в белых халатах наступила черная полоса. Причина – серьезный финансовый кризис: задолженность районных больниц достигла 9 миллиардов злотых, под угрозой закрытия около 40 учреждений. Медицинские организации не справляются с выплатами зарплат и вынуждены вводить ограничения на прием пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На кадрах действующая клиника. Этот уютный «евроремонт» – прямое следствие некогда распиаренного польского эксперимента со страховой медициной. Суть его в том, что каждый работающий отчисляет 10 % зарплаты в Национальный фонд здоровья и взамен якобы получает бесплатное и качественно лечение. Но, как оказалось, эти деньги не гарантируют ни того ни другого. А те, кто остались без работы, и вовсе теряют и право на бесплатную медицину.
Здравоохранения в Польше больше нет. Оно вымерло.
Даже американцы, живущие в Польше, у которых на родине общедоступность клиник – понятие давно забытое, пришли в шок от того, что происходит в польских государственных больницах.
Система устаревшая, словно из 1970-х. Я в шоке от еды, которую подавали: ломтик помидора, соленый огурец и хлеб на ужин. Белок – это самое важное для восстановления, но его нет. Врачи не говорят по-английски, медсестру не дозваться. Ни полотенец, ни нормального постельного белья. Пациентов не предупреждают, какие вещи брать с собой.
Но до палаты, где тебя кое-как обслужат, еще тянется километровая очередь, с которой сталкиваются польские граждане на ежедневной основе.
К специалисту очередь в некоторых случаях приходится ждать даже 2 года. Это ужас, когда люди могут просто не дожить до этого срока.
Главная причина часовых ожиданий приема – катастрофическая нехватка персонала. После пандемии Польша столкнулась с масштабным оттоком кадров в Германию. Чтобы сохранить людей, медикам подняли зарплаты. Деньги, которые должны были пойти на томографы, ушли на текущие выплаты и проелись.
Так, к 2026-му бюджетная дыра Минздрава достигла почти 270 миллиардов злотых, а Национальный фонд здоровья теперь способен покрывать лишь половину реальных расходов. Умирающую систему здравоохранения попытались скрепить лимитами. Запрашивать анализы и сложную диагностику теперь можно ограниченное количество раз. Поэтому больницам проще отказать пациенту, чем лечить.
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