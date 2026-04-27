В Швеции начались крупные международные учения НАТО

В Швеции начались крупные учения НАТО «Аврора». В них кроме 20 тысяч шведских военных участвуют более полутора тысяч военнослужащих из 11 стран-участниц Альянса, в частности из США, Великобритании, Франции, Германии, стран Балтии. Присоединились к ним и представители Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В учебный полигон превратится вся центральная и южная часть Швеции и акватория Балтийского моря. Международный контингент в течении двух недель будет отрабатывать совместные действия при отражении нападения на одно из государств НАТО и организацию обороны стратегически важных объектов не только на территории Швеции, но и соседних стран. Особое внимание будет уделено защите острова Готланд, который находится в Балтийском море в 90 километрах от шведской береговой линии, и который по мнению командования НАТО, якобы может стать целью нападения с Востока.