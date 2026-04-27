Жители Германии не рассчитывают на свои пенсии

Как выяснилось, подавляющее большинство немцев, а именно 82 %, убеждены, что в будущем после выхода на заслуженный отдых их пенсий не хватит для поддержания привычного уровня жизни. Более половины респондентов – 54 % признались, что у них слишком мало средств для личных пенсионных накоплений, то есть они не верят, что смогут обеспечить себя в старости. А почти 70 % немцев от 18 лет и старше рассказали, что опасаются бедности в пожилом возрасте.