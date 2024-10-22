Бидзина Иванишвили, председатель партии «Грузинская мечта», заявил, что один высокопоставленный чиновник на Западе посоветовал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили развязать с РФ войну на три-четыре дня, а затем переключиться на партизанскую борьбу. Об этом пишет ТАСС.

Гарибашвили поинтересовался у западного чиновника, в течение скольких дней Грузия будет способна воевать, на что был получен ответ: три-четыре дня. Как отметил Иванишвили, после этого случая правящая группа стала жестче реагировать на такие призывы.

Власти Грузии не раз заявляли о попытках вовлечь страну в противостояние с РФ, делая акцент на том, что это приведет к катастрофическим последствиям, а их задача – сохранить мир.