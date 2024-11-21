Залужный планировал взорвать «Турецкий поток»

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Британии Валерий Залужный прорабатывал возможность теракта на газопроводе «Турецкий поток», пишет РИА Новости со ссылкой немецкое издание Der Spiegel.

Сообщается, что Залужного очень заинтересовала планируемая операция «Диаметр» (кодовое название диверсии на «Северных потоках»), что он был намерен осуществить ее расширение. В статье подчеркивается, что Залужным было вынесено предложение «взяться и за Черное море». Однако эти планы впоследствии провалятся.

По сведениям Der Spiegel, целью диверсии выступал газопровод «Турецкий поток», соединяющий РФ и Турцию. Отмечается, что в планах Залужного было проведение одновременно двух операций.