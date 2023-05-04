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Захарова: Зеленский бредит о ядерной бомбе

04 мая 2023 13:34
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывание Владимира Зеленского о том, что он хочет сделать эту войну последней в мире. Наркоман бредит о ядерной бомбе, написала она на своей странице в Telegram-канале, информирует РИА Новости.  

Во время поездки в Нидерланды в четверг, 4 мая, Зеленский призвал не забывать о тех гражданах Украины, чьи жизни могли бы быть сохранены, если бы не эта агрессия.  

Сообщается, что в Нидерланды украинский лидер отправился сразу после официального визита в Финляндию. Там на саммите Северных стран и Украины он заявил, что скоро ВСУ перейдут к наступательной операции, после чего Киев рассчитывает получить от партнеров истребители.  

# Международная политика # Мария Захарова # Владимир Зеленский

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