Захарова: Зеленский бредит о ядерной бомбе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывание Владимира Зеленского о том, что он хочет сделать эту войну последней в мире. Наркоман бредит о ядерной бомбе, написала она на своей странице в Telegram-канале, информирует РИА Новости.

Во время поездки в Нидерланды в четверг, 4 мая, Зеленский призвал не забывать о тех гражданах Украины, чьи жизни могли бы быть сохранены, если бы не эта агрессия.

Сообщается, что в Нидерланды украинский лидер отправился сразу после официального визита в Финляндию. Там на саммите Северных стран и Украины он заявил, что скоро ВСУ перейдут к наступательной операции, после чего Киев рассчитывает получить от партнеров истребители.