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Забастовка в лондонском метро: город парализован, на остановках тысячи людей

09 января 2017 18:16
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Новости Великобритании. Забастовка работников лондонского метро затронула, по меньшей мере, 4 миллиона человек – именно столько пассажиров подземка перевозит ежедневно.

Из-за акции протеста закрыты десятки центральных станций. Невозможно добраться до аэропорта Хитроу.

Улицы парализованы многокилометровыми пробками. На автобусных остановках, несмотря на сотни дополнительных автобусов, скопились многотысячные толпы людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из вокзалов и вовсе пришлось эвакуировать. Десятки тысяч детей сегодня опоздали в школы, а взрослые – на работу.

# Забастовка

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