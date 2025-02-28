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Забастовка работников в аэропорту Мюнхена привела к отмене 80% рейсов

28 февраля 2025 07:03
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Двухдневная забастовка работников в аэропорту Мюнхена привела к отмене 80 % рейсов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Забастовка работников в аэропорту Мюнхена привела к отмене 80% рейсов-2

Второй по величине аэропорт Германии в заявлении на своем веб-сайте сообщил, что существует риск отмены большего количества полетов и что пассажирам следует связаться со своими авиакомпаниями. Забастовки вызваны тем, что проблемы, обсуждаемые на коллективных переговорах в государственном секторе на федеральном и местном уровнях, остаются нерешенными. Их второй раунд на прошлой неделе не привел к соглашению. Профсоюзы требуют повышения зарплаты на 8%, но не менее чем на 350 евро в месяц. Однако работодатели указывают на высокую задолженность многих городов и муниципалитетов.

# Акции протеста

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