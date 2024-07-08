Явка избирателей на парламентские выборы во Франции побила рекорд 43-летней давности

Францию охватили протесты. Накануне там состоялся второй тур парламентских выборов. Результаты оказались неожиданными для всех, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопреки прогнозам и ожиданиям, лидирующие позиции получил «Новый народный фронт». А вот победитель первого тура Национальное объединение» занял лишь третье место. К этому этапу выборов французы проявили повышенное внимание. Явка побила рекорд 43-летней давности. Однако после избирательных участков французы отправились на улицы. Демонстрации в разных городах начались накануне вечером, плавно перетекли в ночное побоище и продолжились этим утром.

Активисты забрасывали полицейских фейерверками и бутылками, для разгона протестующих силовикам пришлось применить слезоточивый газ. Не обошлось без задержаний. Поводом для демонстраций стала политическая неопределенность в стране, которая, судя по результатам выборов, сохранится. Ни одна из партий не набрала достаточно голосов для формирования правительства. Поэтому в парламенте придется уживаться людям с разными взглядами. Аналитики уверены, что этот период сосуществования будет крайне сложным.