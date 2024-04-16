Вячеслав Володин: США создают новые военные конфликты, чтобы отсрочить дефолт

США необходимо создание новых военных конфликтов для отдаления момента наступления дефолта, пишет ТАСС.

Такое предположение высказал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. По его мнению, власти Вашингтона не остановятся и продолжат подталкивать страны к новым военным конфликтам. Это США необходимо для максимально возможного оттягивания дефолта, ведь Штаты имеют большие заимствования, подчеркнул Володин.

По данным Министерства финансов США, превышение расходной части над доходной частью бюджета государства в марте 2024 года составляло порядка 236 миллиардов долларов. Стоит также учитывать, что 28% от бюджета идет в государственный долг, размер которого уже составил 34 триллиона долларов, отметил председатель Госдумы России.

Чтобы сохранить гегемонию «развязали войну в Украине, принеся в жертву экономику Евросоюза. Этого оказалось недостаточно. Сегодня снова провоцируют военные действия, теперь на Ближнем Востоке», – подытожил Володин.