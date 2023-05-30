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Вучич встретился с послами стран Запада из-за обострения в Косово

30 мая 2023 08:34
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На Балканах сейчас все внимание приковано к Косово. Из-за беспорядков там пострадали более 50 местных жителей и около 40 военных НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Вучич встретился с послами стран Запада из-за обострения в Косово-1

Сербы вновь собираются у зданий муниципалитетов на севере края. Как и прежде, они требуют отозвать албанских мэров. А также призывают военных Североатлантического альянса покинуть регион. Обострение конфликта произошло накануне. Митингующие бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, петарды и камни. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Чтобы обсудить происходящее, президент Сербии встретился с послами стран Запада и послом ЕС. 

# Акции протеста # Александр Вучич # Фотофакт

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