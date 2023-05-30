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Киев ударил дронами по Москве: повреждены жилые дома

30 мая 2023 07:13
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Восемь дронов ВСУ утром во вторник, 30 мая, попытались атаковать объекты в российской столице. Все украинские беспилотные летательные аппараты поражены, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. 

Сообщается, что ВСУ для нападения применили дроны самолетного типа. Три БПЛА в результате применения средств радиоэлектронной борьбы с российской стороны были заглушены. Дроны потеряли управление и ушли от намеченных целей. Еще 5 беспилотников были ликвидированы под Москвой ракетно-пушечным комплексом. 

По информации российского оборонного ведомства, в результате утренней атаки украинских дронов в Москве повреждены жилые дома: по Ленинскому проспекту и улице Профсоюзной на юго-западе города. Один БПЛА врезался в дом по улице Атласова. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что два человека обратились к медикам за помощью, госпитализация в медучреждение им не понадобилась. Жильцов пострадавших домов временно эвакуировали. На месте чрезвычайного происшествия работают представители экстренных служб. 

Позднее глава Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что в регионе средствами противовоздушной обороны были ликвидированы еще несколько украинских БПЛА. 

# ЧП

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