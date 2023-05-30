Зеленский утвердил сроки движения ВСУ для контрнаступления

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил об утверждении сроков движения войск ВСУ, приводит информацию РИА Новости.

Утверждены сроки, решения приняты, сказал Зеленский в видеообращении. Отметил президент Украины, что на заседании ставки обсуждены вопросы обеспечения украинских военных боеприпасами.

В СМИ уже несколько месяцев распространяется информация о скором контрнаступлении ВСУ. Украинские власти и представители стран Запада анонсируют сроки начала контрудара, которые постоянно сдвигаются. Российские эксперты допускают, что сообщения о предстоящем контрнаступлении ВСУ – это вбросы в рамках информационной войны, которые появляются с целью держать в напряжении Россию. Сообщается также, что Запад, который вложил в Украину миллиарды долларов, требует от Киева приступить к активным действиям. Штаты и сторонники ждут положительных результатов, которые киевский режим показать не может, потому вынужден постоянно отчитываться.