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Зеленский утвердил сроки движения ВСУ для контрнаступления

30 мая 2023 08:17
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Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил об утверждении сроков движения войск ВСУ, приводит информацию РИА Новости. 

Утверждены сроки, решения приняты, сказал Зеленский в видеообращении. Отметил президент Украины, что на заседании ставки обсуждены вопросы обеспечения украинских военных боеприпасами. 

В СМИ уже несколько месяцев распространяется информация о скором контрнаступлении ВСУ. Украинские власти и представители стран Запада анонсируют сроки начала контрудара, которые постоянно сдвигаются. Российские эксперты допускают, что сообщения о предстоящем контрнаступлении ВСУ – это вбросы в рамках информационной войны, которые появляются с целью держать в напряжении Россию. Сообщается также, что Запад, который вложил в Украину миллиарды долларов,  требует от Киева приступить к активным действиям. Штаты и сторонники ждут положительных результатов, которые киевский режим показать не может, потому вынужден постоянно отчитываться. 

# Международная политика # Владимир Зеленский

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