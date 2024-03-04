Вучич допустил, что Запад может отправить войска в Украину

Сербский лидер Александр Вучич высказал мнение, что в сложившейся ситуации не следует отвергать возможности отправки западных войск в зону украинского конфликта. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что ситуация будет усугубляться и необходимо найти более эффективное решение, чтобы обеспечить защиту Сербии и поддержку ее народа в Косово и Метохии.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон также затронул вопрос о возможном введении западных войск в Украину, однако консенсуса по этому вопросу не было. После окончания конференции представители многих стран заявили, что не собираются отправлять войска на украинскую территорию, однако глава МИД Франции Стефан Сежурне уточнил, что западный военный контингент может потребоваться в Украине для предоставления содействия, в том числе для разминирования и обучения украинских подразделений.