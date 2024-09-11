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ВСУ открыли огонь по людям Курской области, бежавшим через поля

11 сентября 2024 06:28
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Бойцы ВС Украины стреляли по мирным жителям Курской области, которые пытались убежать через поля, пишет РИА Новости.

Это стало известно из видео, снятого 7 августа. На нем видно, как военнослужащие ВС Украины стреляют по местным жителям, убегающим через поля от ВСУ.

Из видеоматериалов известно, что группа из 10-12 человек, совершая попытку пройти в направлении деревни Новоивановка, находится под наблюдением украинского разведывательного дрона. Далее слышны 2 взрыва и видно стрельбу БМП ВСУ по разбегающимся мирным людям.

# Международная политика

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