ВСУ открыли огонь по людям Курской области, бежавшим через поля

Азарёнок о дилемме деполитизации общества: Батька белорусов оградил и принимает все удары на себя

И Батька, как всегда, оградил. Принимает все эти удары, все эти стрелы, принимает все эти вызовы на себя. И тут дилемма. Дилемма. Как быть?