ВСУ открыли огонь по людям Курской области, бежавшим через поля

Бойцы ВС Украины стреляли по мирным жителям Курской области, которые пытались убежать через поля, пишет РИА Новости.
Бойцы ВС Украины стреляли по мирным жителям Курской области, которые пытались убежать через поля, пишет РИА Новости.
Это стало известно из видео, снятого 7 августа. На нем видно, как военнослужащие ВС Украины стреляют по местным жителям, убегающим через поля от ВСУ.
Из видеоматериалов известно, что группа из 10-12 человек, совершая попытку пройти в направлении деревни Новоивановка, находится под наблюдением украинского разведывательного дрона. Далее слышны 2 взрыва и видно стрельбу БМП ВСУ по разбегающимся мирным людям.