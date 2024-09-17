Сенаторы ратифицировали соглашение о взаимном признании электронной цифровой подписи с Россией

Многовековая история белорусской государственности не раз подтверждала: сила народа – в единстве. Именно благодаря сплоченности, беззаветной любви к родной земле мы сумели создать собственное государство – сильную, суверенную и независимую Беларусь. Об этом заявила Наталья Кочанова на открытии заседания второй сессии Совета Республики 8-го созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии планируют рассмотреть блок законопроектов, регулирующих социально-экономическую сферу. Так, сегодня уже ратифицировали несколько соглашений между правительствами Беларуси и России, в частности о начале совместного производства самолета «Освей». Как отметила Наталья Кочанова, союзное строительство с братской Россией было, есть и остается ключевым стратегическим направлением для многовекторной внешней политики Беларуси. Сегодня также ратифицировано соглашение о взаимном признании электронной цифровой подписи.

Дмитрий Жук, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, директор – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»:

Что дает этот документ? Во-первых, он упрощает участие белорусских предприятий в закупках в других торговых операциях на территории России. В рамках этого соглашения Российская Федерация передаст нам, белорусской стороне, безвозмездно необходимое оборудование, программные комплексы для внедрения этой технологии. Давайте откровенно говорить, что мы живем в XXI веке, и эта технология электронной цифровой подписи внутри страны у нас уже работает. Потому что документооборот, бумажный, ждать, пока туда придет, обратно, неделями – это уже вчерашний день. Такого не должно быть.

Законотворческая работа Совета Республики продолжит следовать эволюционному пути развития белорусской правовой системы. Она будет основана на принципах поступательности, планомерности и системности законодательного процесса, подчеркнула Наталья Кочанова. Главное – законы должны быть справедливыми, идти от жизни и приниматься во имя людей.