Прямой эфир

Импичмент Макрону инициировали во Франции

17 сентября 2024 12:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бюро Национального собрания Франции утвердило проект резолюции, предусматривающий начало процедуры импичмента в адрес президента Эммануэля Макрона. Об этом пишет РИА Новости.

Это первый шаг в длинной серии резолюций. В 2016 году подобная же резолюция об импичменте Франсуа Олланда была сочтена неприемлемой.

Сейчас 12 из 22 членов бюро - это представители левых сил, которые выступили с предложением об импичменте после исключения их из формирующегося правительства. Резолюция была поддержана 81 депутатом от блока левых.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Песков объяснил увеличение численности армии РФ
17 сентября 2024 10:39

Песков объяснил увеличение численности армии РФ

Фон дер Ляйен представила новый состав европейских комиссаров
17 сентября 2024 10:30

Фон дер Ляйен представила новый состав европейских комиссаров

Медведев предложил создать базу врагов России
17 сентября 2024 10:13

Медведев предложил создать базу врагов России