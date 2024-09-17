Импичмент Макрону инициировали во Франции

Бюро Национального собрания Франции утвердило проект резолюции, предусматривающий начало процедуры импичмента в адрес президента Эммануэля Макрона. Об этом пишет РИА Новости.

Это первый шаг в длинной серии резолюций. В 2016 году подобная же резолюция об импичменте Франсуа Олланда была сочтена неприемлемой.

Сейчас 12 из 22 членов бюро - это представители левых сил, которые выступили с предложением об импичменте после исключения их из формирующегося правительства. Резолюция была поддержана 81 депутатом от блока левых.