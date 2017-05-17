Всеобщая забастовка в Греции: на улицах сотни людей

Новости Греции. Всеобщая двухдневная забастовка проходит в Греции. На улицы с плакатами вышли сотни людей. Среди них моряки, водители автобусов и метро, репортеры, врачи, юристы и представители других профессий. Манифестации связаны с голосованием 18 мая в парламенте по законопроекту, предусматривающему сокращение с 2019 года пенсий, зарплат, повышение налогов, реформу энергетики.

Уже сутки на всей территории страны приостановлено движение паромов. Греческие острова еще три дня будут отрезаны от материка и друг от друга. Международный афинский аэропорт сегодня на 4 часа прекратил работу. Время вылетов более 100 рейсов изменено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.