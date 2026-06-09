Все больше жителей Литвы негативно оценивают работу правительства Ругинене

Литва погружается в политический кризис. Рейтинги правительства премьера Инги Ругинене стремительно падают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Резко негативно работу кабинета оценивают почти 40 % жителей. Положительно – лишь 16 %.

Премьер занимает лишь шестую строку в списке кандидатов на пост главы правительства, уступая своей предшественнице Ингриде Шимоните. А недавний скандал с использованием госсредств для поездок семьи Ругинене в Ватикан и на Олимпиаду в Милан лишь подлил масла в огонь. Комиссия по служебной этике признала нарушения, но премьер намерена их оспорить.

На этом фоне глава партии «Заря Немана» заявил, что уже буквально завтра премьер Ругинене уйдет в отставку. Вместе с ней падут и все министры, которых она спешно переназначила на днях. Эта внезапная ротация, по мнению оппозиции, – попытка укрепить тылы перед неминуемым кризисом и убрать свидетелей коррупционных схем.

При этом именно «Заря Немана» некогда обеспечила правящей коалиции большинство в парламенте. Теперь националисты грозят забрать свои голоса. Если это случится, правительство потеряет контроль над Сеймом и Литву ждут либо досрочные выборы, либо полный политический паралич.