Госдолг Великобритании приближается к трем триллионам фунтов

Великобритания балансирует на грани финансового кризиса: уже в сентябре национальный долг впервые превысит 3 триллиона фунтов стерлингов – он увеличивается на 27 миллионов каждый час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня на каждого жителя приходится 42 тысячи фунтов долговых обязательств, тогда как в 1997 году этот показатель не дотягивал и до 6 тысяч. Причинами экономисты называют последствия локдаунов, энергетический кризис и отсутствие четкой стратегии. Нарастающий долг напрямую влияет на жизнь британцев – от стоимости кредитов до доступности соцуслуг.