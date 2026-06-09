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Госдолг Великобритании приближается к трем триллионам фунтов

09 июня 2026 06:23
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Великобритания балансирует на грани финансового кризиса: уже в сентябре национальный долг впервые превысит 3 триллиона фунтов стерлингов – он увеличивается на 27 миллионов каждый час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госдолг Великобритании приближается к трем триллионам фунтов-2

Сегодня на каждого жителя приходится 42 тысячи фунтов долговых обязательств, тогда как в 1997 году этот показатель не дотягивал и до 6 тысяч. Причинами экономисты называют последствия локдаунов, энергетический кризис и отсутствие четкой стратегии. Нарастающий долг напрямую влияет на жизнь британцев – от стоимости кредитов до доступности соцуслуг.

# Великобритания

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