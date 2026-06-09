В Албании продолжаются протесты против строительства курорта зятя Трампа

Тысячи демонстрантов в Албании требуют остановить строительство роскошного курорта на Адриатическом побережье. Крупный проект на миллиарды долларов продвигает американская инвестиционная компания Джареда Кушнера – зятя Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главным символом этого сопротивления стали розовые фламинго. Самодельные фигуры птиц активисты несут по улицам, заявляя, что стройка уничтожит уникальные водно-болотные угодья Вьеса-Нарта. Именно там расположены ключевые места гнездования редких видов и зоны обитания морских черепах.

Ноэми Васо, участница протеста из Тираны (Албания):

Я пришла сюда, чтобы защитить свою страну и ее природу. Наша земля бесценна, ее нельзя просто взять и кому-то продать. И совершенно неважно, кто этот инвестор и какой у него статус. Наша родина не продается.

Специальная антикоррупционная прокуратура Албании официально заморозила активы застройщиков и начала расследование махинаций с заповедной землей. Громкое эхо балканского проекта докатилось и до Вашингтона. В Сенате США ведут масштабное расследование деятельности фонда Кушнера. Конгрессмены открыто обвиняют зятя Трампа в теневом лоббизме. По версии американских законодателей, официальная Тирана выделила элитные государственные земли структурам Кушнера в обход законов, рассчитывая в обмен на лояльность администрации Белого дома.